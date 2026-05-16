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План Б

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В общем, план такой — северная столица плюс столица кругленькая. Куратор — Heliyah. Откроет Uglyilya. Далее — чета новых диджеев Ann Amelyanova и Ivan Ilinski художественно оформляют аудиальное пространство на свой вкус. Вкус-то их, а вкусно всем. С часу — Vanya Tkachev, в лучшее время — Roma Ptashenko и Nastya Tkacheva. Утренние — Amal и Heliyah. Вот это да. Ann Amelyanova ivan ilinskii Roma Ptashenko Nastya Tkacheva uglyilya Amal Heliyah Vanya Tkachev

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