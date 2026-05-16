В общем, план такой — северная столица плюс столица кругленькая. Куратор — Heliyah. Откроет Uglyilya. Далее — чета новых диджеев Ann Amelyanova и Ivan Ilinski художественно оформляют аудиальное пространство на свой вкус. Вкус-то их, а вкусно всем. С часу — Vanya Tkachev, в лучшее время — Roma Ptashenko и Nastya Tkacheva. Утренние — Amal и Heliyah. Вот это да. Ann Amelyanova ivan ilinskii Roma Ptashenko Nastya Tkacheva uglyilya Amal Heliyah Vanya Tkachev