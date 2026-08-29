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Питер 90-х

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Действие разворачивается в Питере 90-х — городе, где вечный туман смешивается с заводским дымом, а за обшарпанными фасадами панелек скрываются бандитские стрелки, древние культы и твари из подворотен. Город криминала, где малиновые пиджаки соседствуют с потусторонним ужасом. В одном из баров культурной столицы под покровом ночи на экране телевизора, что закреплён над барной стойкой. Дребезжащие динамики передают следующие известия: «...к новостям последнего часа, криминальный авторитет, что держит хлебзавод в Ленинградской области по данным инсайдерской информации планирует увеличение собственных активов, инвесторы прогнозируют рост...» В момент на ваш пейджер/мобилу приходит сообщение от неизвестного номера, но давно известного контакта: «Есть работёнка, дело не пыльное, деньги быстрые, операция на 20 минут, жду на опушке после полуночи». Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: Starfinder 2e (Авторский сеттинг) Доступны только заранее созданные персонажи, не пугайся, вариантов много — своё найдёшь. Записаться на игру можно в специальной теме в вк.

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