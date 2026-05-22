Во время занятия будешь писать на крафтовой бумаге, используя гусиное перо, а затем — металлическое. Ты узнаешь, как правильно ставить сургучную печать и в чём заключалась её роль в прошлом. В конце каждый сможет запечатать своё письмо сургучём и унести его домой в красивом конверте, запечатанном сургучной печатью. Ведущий — художник-иллюстратор Юлия Макарова-Томина.