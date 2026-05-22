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Письмо пером и сургучная печать

Нити культуры, Фрунзенская набережная, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Во время занятия будешь писать на крафтовой бумаге, используя гусиное перо, а затем — металлическое. Ты узнаешь, как правильно ставить сургучную печать и в чём заключалась её роль в прошлом. В конце каждый сможет запечатать своё письмо сургучём и унести его домой в красивом конверте, запечатанном сургучной печатью. Ведущий — художник-иллюстратор Юлия Макарова-Томина.

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