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Pirate Jet

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пиратский (космический, видимо) корабль от Светы Ефремовой. Перфоманс — в центре внимания коллаб Светы Ефремовой с Kate Kobzar (Чёрные бояре). Концерты — Gummies, Valentin Fufaev, Исида, m1Lbeee, Yze. В прайм Bogdamn и лайв от фантом м-100. Утренний dj baby steps. На вечеринке будет спрятана серия авторских плакатов с изображением пропавших накануне купидонов, которых автор рисовала для клуба на 14 февраля – тебе предлагают их найти. Gummies kate kobzar m1Lbeee света ефремова исида Фантом М-100 VALENTIN FUFAEV baby steps yze Bogdamn Дресс-код: «Летучий голландец», корабль-призрак.

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