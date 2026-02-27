Пиратский (космический, видимо) корабль от Светы Ефремовой. Перфоманс — в центре внимания коллаб Светы Ефремовой с Kate Kobzar (Чёрные бояре). Концерты — Gummies, Valentin Fufaev, Исида, m1Lbeee, Yze. В прайм Bogdamn и лайв от фантом м-100. Утренний dj baby steps. На вечеринке будет спрятана серия авторских плакатов с изображением пропавших накануне купидонов, которых автор рисовала для клуба на 14 февраля – тебе предлагают их найти. Gummies kate kobzar m1Lbeee света ефремова исида Фантом М-100 VALENTIN FUFAEV baby steps yze Bogdamn Дресс-код: «Летучий голландец», корабль-призрак.