Три стола в зоне у фонтанов для игры, а в перерывах — прогулка по зоопарку... Поговаривают, что это будет историческое событие! Победителям — призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Участие по билету в зоопарк и необходимо заранее зарегистрироваться: оставить стикер в комментариях под постом в ТГ.