В субботу последний пинг-понг турнир в этом году….(в барном объединении «Профсоюз»). Всё, веранда скоро закроется, классно её отпингтаблили в этом году. Приходи на проводы. Победителям призы, профикам нельзя, ракетку дадут. Участие за напиток. Для регистрации оставь стикер под постом в тг.