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Пинг-понг в Профсоюзе

«Профсоюз» барное объединение
Новослободская, д. 16А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+

Про событие

В субботу последний пинг-понг турнир в этом году….(в барном объединении «Профсоюз»). Всё, веранда скоро закроется, классно её отпингтаблили в этом году. Приходи на проводы. Победителям призы, профикам нельзя, ракетку дадут. Участие за напиток. Для регистрации оставь стикер под постом в тг.

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