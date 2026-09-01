Пинг-понг в Профсоюзе
Новослободская, д. 16А
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Бесплатно
Возраст 21+
Про событие
В субботу последний пинг-понг турнир в этом году….(в барном объединении «Профсоюз»). Всё, веранда скоро закроется, классно её отпингтаблили в этом году. Приходи на проводы. Победителям призы, профикам нельзя, ракетку дадут. Участие за напиток. Для регистрации оставь стикер под постом в тг.
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