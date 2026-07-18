Возраст 6+
Про событие
Посетители ТРЦ «Columbus» смогут принять участие в турнире по настольному теннису и посоревноваться друг с другом, проявив сво` мастерство. В программе: 14:00 — составление списка пришедших участников, проверка регистраций на турнир, разминка. 15:00 — турнир (параллельно можно поиграть в свободном формате). 18:00 — награждение победителей турнира. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Регистрация обязательна + оставь стикер в комментариях под постом в тг: https://t.me/pingtablet/7422
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