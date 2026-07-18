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Пинг-понг турнир в ТРЦ Columbus

ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, 13А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Посетители ТРЦ «Columbus» смогут принять участие в турнире по настольному теннису и посоревноваться друг с другом, проявив сво` мастерство. В программе: 14:00 — составление списка пришедших участников, проверка регистраций на турнир, разминка. 15:00 — турнир (параллельно можно поиграть в свободном формате). 18:00 — награждение победителей турнира. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Регистрация обязательна + оставь стикер в комментариях под постом в тг: https://t.me/pingtablet/7422

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