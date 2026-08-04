Пинг-понг турнир в Мотишной
Большой Козловский переулок, 13/17
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Наверняка, гуляя по дворикам чистых прудов, ты замечал Мотишную. Так вот, во вторник пинг таблет едет туда, чтобы устроить пинг-понг турнир на верандочке. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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