4 год организаторы устраивают пинг-понг турниры на этой веранде. Так что тебя ждёт воскресный турнирчик на 5 столах под дидж-звучание из колонок. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.