Пинг-понг турнир в Еврейском музее
Образцова 11, стр.1, лит. А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
4 год организаторы устраивают пинг-понг турниры на этой веранде. Так что тебя ждёт воскресный турнирчик на 5 столах под дидж-звучание из колонок. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.
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