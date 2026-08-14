В пятницу на Болотной площади совместно с kenguru.pro пройдёт пинг-понг турнир на восьми столах. 13:00 — свободная игра; 19:00 — турнир. Победителям призы. Профикам нельзя. Ракетку дадут. Бери друзей-болельщиков. Для регистрации оставь стикер в комментариях под постом в тг.