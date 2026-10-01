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Пинг-понг и шаурма

Шаурма 20/13, Старая Басманная улица, 20с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Турррррнир с шаурзами ой призами. Наверняка, ты не раз проходил мимо этой лакомой точки на Бауманской или вероятно заходил. Так вот, ребята растут и открыли еще новый спотик на спартаковской улице, патаму што шаурмы нада многа. Победителям призы, профикам нельзя, ракетку дадут. Участие за напиток или шаурму. Для регистрации оставь стикер под постом в тг.

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