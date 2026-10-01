Возраст 16+
Про событие
Турррррнир с шаурзами ой призами. Наверняка, ты не раз проходил мимо этой лакомой точки на Бауманской или вероятно заходил. Так вот, ребята растут и открыли еще новый спотик на спартаковской улице, патаму што шаурмы нада многа. Победителям призы, профикам нельзя, ракетку дадут. Участие за напиток или шаурму. Для регистрации оставь стикер под постом в тг.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи