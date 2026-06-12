Есть возможность оставить вещи и принять душ. Вход осуществляется только по предварительной записи не ранее чем за 30 минут до начала тренировки. Подходит для любого уровня подготовки. Длительные пробежки в умеренном темпе позволят повысить твою общую выносливость, развить сердечно-сосудистую систему и подготовить тебя к забегам на длинные дистанции. Тебя ждет: разминка, длительная пробежка в группе с тренером. Дистанция: 12 км Темп: 6:30 Тренер: Исмоилов Андрей Рекомендации по экипировке на улице: удобная спортивная форма. Рекомендуемый последний прием пищи 1,5-2 часа до начала тренировки. Участие в тренировке — бесплатное. Расписание занятий можно увидеть по кнопке «Купить билет».