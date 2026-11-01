Пиковая дама
ул. Казакова 8, стр. 3
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от 7000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В спектакле совместили повесть Пушкина, тексты Хармса и философию Шопенгауэра и Ницше, залезли в подсознание игрока, и провели эксперимент, где грань между одержимостью и реальностью стирается. Германн — пациент психиатрической лечебницы, где на нём решают протестировать экспериментальные методы лечения. Он теряет контроль и погружается в своё бессознательное, в котором персонажи возникают наравне с навязчивыми идеями, воспоминаниями и инстинктами, а случайность начинает выглядеть закономерностью. Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта
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