В спектакле совместили повесть Пушкина, тексты Хармса и философию Шопенгауэра и Ницше, залезли в подсознание игрока, и провели эксперимент, где грань между одержимостью и реальностью стирается. Германн — пациент психиатрической лечебницы, где на нём решают протестировать экспериментальные методы лечения. Он теряет контроль и погружается в своё бессознательное, в котором персонажи возникают наравне с навязчивыми идеями, воспоминаниями и инстинктами, а случайность начинает выглядеть закономерностью. Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта