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Пикник в Едва знакомы

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой можно будет попробовать самые интересные летние позиции: как солёные, так и десертные. На смене будут как шеф-повар, так и су-шеф, и ты сможешь обсудить все интересные моменты и, конечно же, поговорить о еде! С 13:00 до 18:00 можно прийти в любое время, но, естественно, к концу всего станет чуть меньше.

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