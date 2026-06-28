Дегустация, на которой можно будет попробовать самые интересные летние позиции: как солёные, так и десертные. На смене будут как шеф-повар, так и су-шеф, и ты сможешь обсудить все интересные моменты и, конечно же, поговорить о еде! С 13:00 до 18:00 можно прийти в любое время, но, естественно, к концу всего станет чуть меньше.