Главное ежегодное мероприятие для тех, кто хочет одновременно слушать музыку, лежать на траве и делать вид, что «вообще-то приехал ради атмосферы». Пикник Афиши 2026 снова собирает людей, которые умеют превращать летний выходной в маленькую городскую экспедицию с концертами, едой и бесконечным количеством красивых локаций для фото. В программе — музыка разных жанров, лайвы под открытым небом, гастро-зоны, маркет, толпы стильных людей и традиционное ощущение, что половина города внезапно оказалась в одном месте. Где-то между сценами обязательно случится танец, случайная влюблённость или покупка чего-то «очень нужного» на маркете. Подойдёт тем, кто любит фестивальный вайб, летние приключения и проводить выходные так, будто они сняты для мудборда в Pinterest.