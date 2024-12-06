Впервые группа ПИКЧИ! даст большой акустичекий концерт в Москве. Участники коллектива обещают создать тёплую и дружескую обстановку, где каждый зритель сможет стать частью музыкального опыта. Эмоции, искренность и особая атмосфера станут главными акцентами вечера. Группа ПИКЧИ! приглашает всех истинных поклонников и любителей хорошей музыки насладиться звуками акустики и подарить себе незабываемые моменты.