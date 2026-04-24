На лекции сможешь проследить путь художника от голодных лет до статуса живой легенды. Разберёшься, что помогло Пикассо взлететь - талант, трудоспособность или продуманная стратегия. И, конечно, узнаешь ответ на один интригующий вопрос: был ли Пикассо действительно первым художником-миллионером? Ведь оказывается, задолго до него работали мастера, сколотившие при жизни огромные состояния. Кто они? Как им это удалось? И почему их имена редко вспоминают в этом контексте? Ты узнаешь: – как Пикассо выживал в Париже и почему его ранние работы никому не были интересны; – что помогло неизвестному художнику превратиться в звезду, чьи работы сметали на аукционах; – какие мастера разбогатели до Пикассо и что общего было у них с гениальным кубистом; – талант или механизмы арт-рынка: насколько меняется творческий путь художника, если смотреть на него сквозь призму коммерческого успеха. Лектор: Наталья Лавренова – искусствовед, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор канала «Искусству быть!».