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Пикассо и его женщины

Салон Ferrado, Ленинский проспект, 70/11

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+

Про событие

Узнаешь, что сделало его одним из самых популярных, дорогих и плодотворных художников ХХ века и как на это повлияли его многочисленные женщины. Пабло Пикассо считают самым популярным и самым дорогим художником, но это не единственные его рекорды. В 1998 году Пикассо попал в книгу рекордов Гиннеса как самый плодотворный художник в мире. За свою жизнь он создал около 150 000 работ, среди которых 20 000 занимает живопись. Всё это благодаря невероятной любви к жизни, женщинам и искусству. Спикер, художник и арт-терапевт Александра Солдатова расскажет: — как события жизни Пикассо отражались на творчестве; — как родился кубизм и в чём его смысл; — о связи художника с Россией; — а также увлекательные любовные истории, которыми пропитана вся его жизнь и творчество.

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