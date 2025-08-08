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«Pijama Party» Awaken.community

улица Стромынка, 25с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь, в которую ты проснёшься по-настоящему. Войди в сон под пульс техно и шёпот арканов. Что тебя ждёт: Мафия под звёздами Кто ты сегодня? Жертва? Убийца? Судья? Закрой глаза. Сделай вдох. Игра началась. Тату-мастер Он не просто рисует. Каждый знак — это шёпот архетипа, отголосок сна, символ, нашедший тебя именно этой ночью. Таролог В этой точке вечера время трескается. Из трещины выглядывает нечто большее. Здесь разложены не просто карты — здесь говорят символы. 22 Аркана ждут. Решишься ли ты спросить? Нейрографика под звёздами: «Создай свою Луну» В этой зоне ты не рисуешь — ты отпускаешь мысли, позволяя руке говорить за тебя. Здесь не нужны навыки. Только искренность. Закрой глаза. Представь свою Луну. Теперь — нарисуй её. Полароид Он не просто снимает. Он останавливает время. DJ-сет Yakuza, WILLFM Их музыка не звучит — она дышит внутри тебя. Artists: GTU, Timraz, Hadari Эти ребята заставят танцевать даже стены, а их драйв — это pure fire. Dress-code: Пижама или как по кайфу. Главное — быть собой. Кальян, напитки и тату — оплачиваются отдельно. Билеты в ТГ Это будет ночь, когда биты станут громче, а эмоции – ярче.

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