ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Philipp Gorbachev pres. Радио Веришь

Шизич, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Запуск новой вечеринки Филиппа Горбачёва приурочен к выходу двух значимых виниловых пластинок — альбома KGC Radio и сборника Verish Remixes с новыми версиями «Веришь ли ты в хаус-музыку». Изначально планировался уютный вечер анпаккинга и подписей пластинок, но формат вырос до полноценного клубного события: живое выступление Филиппа, специальный b2b-сет и внушительный лайнап. Для Шизича это станет настоящим испытанием на прочность. Funktion One задействован. В лайнапе: PHILIPP GORBACHEV — LIVE / PHILIPP GORBACHEV B2B RAUMTESTER / ILDAR IKSANOV / RWANDA / BESPALEVO / WASTA.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста