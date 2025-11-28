Запуск новой вечеринки Филиппа Горбачёва приурочен к выходу двух значимых виниловых пластинок — альбома KGC Radio и сборника Verish Remixes с новыми версиями «Веришь ли ты в хаус-музыку». Изначально планировался уютный вечер анпаккинга и подписей пластинок, но формат вырос до полноценного клубного события: живое выступление Филиппа, специальный b2b-сет и внушительный лайнап. Для Шизича это станет настоящим испытанием на прочность. Funktion One задействован. В лайнапе: PHILIPP GORBACHEV — LIVE / PHILIPP GORBACHEV B2B RAUMTESTER / ILDAR IKSANOV / RWANDA / BESPALEVO / WASTA.