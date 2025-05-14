Человек, подобно ели, муравью или бобру — это вид-эдификатор. То есть такой вид, которому лучше всего живётся в среде, которую он сам себе создаёт. И в какой-то момент истории человечества такой средой стали города. Чем характеризовались ключевые вехи отношений природы и города, как менялось общество в зависимости от доминирующих способов осмысления этих отношений и какое будущее ждёт города, исходя из ключевых трендов современности — обо всём об этом пойдёт речь на лекции. Лектор: Петр Иванов — социолог города бюро исследований Гражданская инженерия, редактор журнала Гильдии ландшафтных инженеров «Экоурбанист», преподаватель кафедры территориального развития им. В.Л. Глазычева, сооснователь Школы урбанистики и городских исследований «Города».