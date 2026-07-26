Сеть зоомагазинов Четыре Лапы и ресторан Osteria Mario приглашают на пет-френдли вечеринку «Марио встречает друзей». В программе: груминг-зона, дог-бар, мини-маркет, лекторий, розыгрыши и др. Активности организованы так, чтобы и ты, и твой четвероногий друг отлично и с пользой провели время вместе. Гостей ждёт: — Бьюти-зона экспресс-груминга: профессиональные мастера бесплатно обновят образ твоего хвостика и подстригут коготки. — Летний дог-бар: овощи и лакомства из пет-меню Четыре Лапы x Osteria Mario. — Творческие мастер-классы: декорирование ярких значков и плетение стильных изделий из прочного паракорда. — Скетчи от художника: забери с собой на память уникальный быстрый портрет твоего любимца. — Мини-маркет: авторская продукция, лакомства и аксессуары. — Лекция от кинолога про нюансы путешествий с питомцем. Наряды хозяев и хвостиков в итальянском стиле приветствуются.