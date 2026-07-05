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Чарующие звуки мистической пустыни от коллективов в жанре психоделический рок, прогрессив, тёмный регги и экспериментальная электроника. В программе: uSSSy Hayawan Black Муравьеворот Пайта Ускоритель частиц Sablemik 8luetic Задача трех тел Реклама снов Вакуумные Цветы + секретные гости
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