Чарующие звуки мистической пустыни от коллективов в жанре психоделический рок, прогрессив, тёмный регги и экспериментальная электроника. В программе: uSSSy Hayawan Black Муравьеворот Пайта Ускоритель частиц Sablemik 8luetic Задача трех тел Реклама снов Вакуумные Цветы + секретные гости