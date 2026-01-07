Первая чайная церемония в 2026 году
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Соберись в тёплой компании в душевной атмосфере за чашкой вкусного и ароматного китайского чая. Обсудишь, как прошли Новогодние праздники и поделишься планами на 2026. В программе самые согревающие сорта чая. От терпких красных и дивно ароматных улунов из провинций Уишань и Гуандун до нежных светлых из Фуцзянь. Для записи пиши организатору в лс.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи