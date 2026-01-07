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Первая чайная церемония в 2026 году

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Соберись в тёплой компании в душевной атмосфере за чашкой вкусного и ароматного китайского чая. Обсудишь, как прошли Новогодние праздники и поделишься планами на 2026. В программе самые согревающие сорта чая. От терпких красных и дивно ароматных улунов из провинций Уишань и Гуандун до нежных светлых из Фуцзянь. Для записи пиши организатору в лс.

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