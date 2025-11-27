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Пергамский алтарь. Глитч времён

Центр цифрового искусства «Внутри»
Новодмитровская улица, 1с4

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1450₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Гигантомахия в 9 действиях. Художник Максим Свищёв переосмысляет Пергамский алтарь, превращая его горельеф в живую медиаинсталляцию. Это выставка о поиске контакта с собой, с другими и с настоящим, укорененным в вечное. Здесь можно почувствовать, как миф о богах и гигантах продолжается внутри нас. В основе проекта — Пергамский алтарь II века до н. э., одно из величайших сооружений эллинистического мира. Его главный фриз — горельеф длиной около 120 метров — изображает битву богов и гигантов, символ вечного столкновения сил. Сегодня оригинал хранится в Берлине в Пергамском Музее, а в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге находится гипсовая копия, созданная в 1950-е годы, когда алтарь временно находился в России. Время работы: ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00

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