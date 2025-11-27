Гигантомахия в 9 действиях. Художник Максим Свищёв переосмысляет Пергамский алтарь, превращая его горельеф в живую медиаинсталляцию. Это выставка о поиске контакта с собой, с другими и с настоящим, укорененным в вечное. Здесь можно почувствовать, как миф о богах и гигантах продолжается внутри нас. В основе проекта — Пергамский алтарь II века до н. э., одно из величайших сооружений эллинистического мира. Его главный фриз — горельеф длиной около 120 метров — изображает битву богов и гигантов, символ вечного столкновения сил. Сегодня оригинал хранится в Берлине в Пергамском Музее, а в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге находится гипсовая копия, созданная в 1950-е годы, когда алтарь временно находился в России. Время работы: ежедневно, кроме вт: 11.00-21.00 Вт: 15.30-21.00