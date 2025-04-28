Performa: Микаэл Таривердиев
Ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1
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от 8000₽ до 9000₽
Возраст 6+
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Про событие
Гранд-концерт музыки выдающегося композитора Микаэля Таривердиева в честь открытия премьерного сезона фестиваля перформативных искусств PERFORMA. Прозвучат произведения Таривердиева разных лет и разных жанров: от знаменитых кинохитов до редко исполняемой камерной музыки, от тонкой лирики до печальной философии. Из контрастных музыкальных примеров, по задумке кураторов, сложится многомерный портрет Микаэла Таривердиева — одного из наиболее значительных отечественных композиторов XX века. Произведения мастера исполнят звёзды академической сцены и поклонники его таланта: пианист Филипп Копачевский, скрипач Даниил Коган, виолончелист Борис Андрианов и оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева. Фестивальная серия создаёт смелые коллаборации с академическими композиторами, популярными артистами и культурными институциями, тем самым задавая вектор на игру и вдохновляя на эксперименты с формой.
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