Итоговый показ лаборатории «Ритм. Образ. Пространство» — перформанс, созданный на пересечении танцевальных практик XX века, театра и изобразительного искусства. Что происходит, когда встречаются люди с разным телесным опытом и начинают искать способ рассказать общую историю? Возникает новый язык — язык движения, где ограничения становятся возможностями, а различия — источником творчества. В течение двух недель участники Лаборатории на занятиях создавали пространство для совместного творческого поиска, изучая разный танцевальный опыт XX века, его связь с театральной культурой и изобразительным искусством. Основной акцент лаборатории был направлен на взаимодействие и поиск новых форм общения через движение участников с разным жизненным, физическим и профессиональным опытом. Результатом творческого поиска стал перформанс, отражающий коллективное творчество и диалог. Показ пройдет в лобби нового пространства музея. В него ты сможешь попасть по указателям через правую галерею, где находится выставка «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают» со свободным входом. Продолжительность — около 1 часа.