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Перезагрузка звуком

Студия йоги «Вкус & Цвет», Большая Новодмитровская улица, 36с7, подъезд 1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+

Про событие

Путешествие самопознания и внутреннего исцеления с гонг-медитацией. Это инструмент для трансформации состояния, позволяющий освободиться от стресса и напряжения, восстановить гармонию и зарядиться энергией. На протяжении 60 минут ты будешь окружены волшебными звуками гонга, которые проникают в глубины сознания, вызывая резонирующие вибрации и создавая пространство для глубокого расслабления. Звуки гонга помогут очистить ум от лишних мыслей, восстановить внутреннюю гармонию и запустить процесс самовосстановления. В ходе медитации ты научишься отпускать негативные эмоции, погружаясь в состояние полной осознанности и покоя.

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