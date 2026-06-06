Путешествие самопознания и внутреннего исцеления с гонг-медитацией. Это инструмент для трансформации состояния, позволяющий освободиться от стресса и напряжения, восстановить гармонию и зарядиться энергией. На протяжении 60 минут ты будешь окружены волшебными звуками гонга, которые проникают в глубины сознания, вызывая резонирующие вибрации и создавая пространство для глубокого расслабления. Звуки гонга помогут очистить ум от лишних мыслей, восстановить внутреннюю гармонию и запустить процесс самовосстановления. В ходе медитации ты научишься отпускать негативные эмоции, погружаясь в состояние полной осознанности и покоя.