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Перекресток. Начало

улица Большая Дмитровка, 22с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию коллажа в творческой мастерской. Сделать первый шаг в новое всегда сложно, а что, если там тебя ждёт всё самое интересное? Выбор, который ты сделаешь сегодня, завтра может стать началом нового пути. Мастер-класс проведёт Вивиан — творческий исследователь и арт-практик. Запись в Телеграме по кнопке «купить билет» или по ссылке: https://t.me/SRVivian

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