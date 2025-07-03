Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по созданию коллажа в творческой мастерской. Сделать первый шаг в новое всегда сложно, а что, если там тебя ждёт всё самое интересное? Выбор, который ты сделаешь сегодня, завтра может стать началом нового пути. Мастер-класс проведёт Вивиан — творческий исследователь и арт-практик. Запись в Телеграме по кнопке «купить билет» или по ссылке: https://t.me/SRVivian
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи