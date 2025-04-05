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«Передвижники и Гаражисты» лекция-дегустация

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Еда

Про событие

Лекция-дегустация, где расскажут о художниках передвижниках в сопровождении винной дегустации с сомелье. Ты сможешь погрузиться в мир художников глубже с помощью рассказа искусствоведа и сомелье. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Лекцию проведёт Калачёва Арина - искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. Что будет на лекции? — обсуждение самых ярких представителей движения передвижников; — как складывалась жизнь творцов; — обзор величайших полотен товарищества и с их смыслами и скрытыми тайнами. Лекция будет сопровождаться дегустацией вин от российских гаражистов — творцов своего рода, которые, как и передвижники, стремятся к новаторству и качеству. Вместе с сомелье Голубушкой Павловной ты попробуешь: - Зимовец Розе - Винодельня Бердяева, Шардоне - Реликта Оранж А на велком ждёт бокал игристого. Лекция пройдёт в ресторане-галерее «SIGNATURE ART», в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь можно будет пройтись по выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение арт-пространства. Для получения дополнительной информации обращайся к менеджеру в вотсап по указанному номеру телефона.

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