Переделкино — особенное место, здесь звучали строки, многие из которых так и не были изданы, часто по цензурным соображениям. Здесь многие написали первые и последние страницы своих известных книг. Будешь гулять по тенистым улицам литературного заповедника и услышишь о том: — почему «инженеры человеческих душ» стремились жить в пенале, а обедать в подлодке — благодаря кому из писателей День Победы 9 мая стал государственным праздником — где жил «турецкий Пушкин» — кому из писателей взволнованный встречей Юрий Гагарин поцеловал руку — где находилась НЕясная поляна и что там теперь. А ещё навестишь тех, кто нашёл вечный покой на старом переделкинском кладбище, пройдёшь по «аллее мрачных классиков», будешь слушать рождённые здесь стихи, дышать воздухом, наслаждаться атмосферой творчества и вдохновляться. Ведь вдохновение буквально разлито в воздухе Переделкино. Для того, чтобы было хорошо слышно экскурсовода, прогулка проходит с использованием индивидуальных радиогидов (нужно взять с собой обычные проводные наушники с круглым разъёмом или выдадим одноразовые на месте)