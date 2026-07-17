Готов ли ты на одну ночь отключить внешний мир и довериться чужому сценарию? Вторая глава «Главного управления» (Main Control) — серии вечеринок, где развитие ночи определяется одним человеком за пультом. В центре внимания Peredel. Его выступления ценят за умение выстраивать цельное музыкальное путешествие, в котором время постепенно теряет значение, а внимание полностью переходит к происходящему на танцполе. «Главное управление» (Main Control) — это редкий формат, где артисту доверяют главное: управление настроением, энергией и направлением всей ночи. Поддержка: DEOMID / OPPAACHA