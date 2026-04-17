Peredel 11
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
от 3000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Возвращение концептуальной вечеринки. Индустриальный стиль и дух советского дома культуры побуждает к двум танцполам: второй отдан на откуп виниловой теплоте. Ведущими арестами станет креативный лидер вечеринок Peredel, компанию которому составит сербский повелитель вертушек, глава лейбла Rewler Records и покоритель топов Beatport — Andrew Meller. Местную поддержку обеспечивает отточенный список артистов лучших селекторов города: Deomid, Highlite, Sofia Rodina, Trapeznikov.
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