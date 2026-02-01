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Самое стильное чтение стихов на мероприятии Pay Ara возвращается. 6 авторов презентуют свои работы до 10к слов, а также после каждого прочтения будет обсуждение произведения. У мероприятия есть дресс-код: 2к16 Бесплатно, по регистрации
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