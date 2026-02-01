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Pay ara: чтение стихов

Дежурная рюмочная, улица Новый Арбат, 7А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Самое стильное чтение стихов на мероприятии Pay Ara возвращается. 6 авторов презентуют свои работы до 10к слов, а также после каждого прочтения будет обсуждение произведения. У мероприятия есть дресс-код: 2к16 Бесплатно, по регистрации

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