Это место стало именем нарицательным, собрав все клише о светской жизни современной Москвы. В местных заведениях за одни выходные проедается годовой бюджет небольшого провинциального города. Только здесь можно попасть в пробку из людей, одетых моднее, чем участники Недели высокой моды. Если прислушаться, здесь можно услышать, как увеличиваются губы и уменьшаются собаки. Если здесь спросят о вашем доходе — надо назвать самую большую цифру, которую ты знаешь. И загадочно улыбаться. Тебе предлагают отправиться на прогулку-исследование, чтобы разобраться, как вышло, что зловонные козьи болота превратились в царство гламура, пафоса и мемов. Окунись в историю московской ярмарки тщеславия, чтобы узнать: — Почему одинокий пруд величают во множественном числе — Как связаны боди-арт и жена Александра Сергеевича Пушкина — Кому все обязаны «рождением» главной новогодней песенки нашей страны — Где жил личный шут товарища Сталина и почему от его шуток зрители убегали с концерта — Кто такие «чайки» и чем они отличаются от «тарелочниц» — Можно ли стать архитектором для миллионеров, не имея диплома о высшем образовании А еще придирчиво изучишь главный символ района — Дом Патриарх, влюбимся в сказочные особняки гениального архитектора Федора Шехтеля, вспомнишь блистательную Людмилу Гурченко и не менее шикарную Клавдию Шульженко, на примере четы Морозовых убедимся в верности поговорки «богатые тоже плачут». И постараешься понять, как вышло, что зловонные козьи болота стали сначала тихими интеллигентными Патриаршьими прудами, а затем превратились в пафосный район, где даже за воздух иногда приходится платить.