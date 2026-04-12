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Пасхальный завтрак с искусствоведом

Красный октябрь
Своё Поле, Берсеневская набережная, д. 6, стр.3 подъезд А

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 4500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Многие из нас отмечают праздник Пасхи. В этот день мечты людей о преодолении страха смерти согреваются теплотой надежды. Это мистическое и светлое восхищение волновало художников всех времен. Поговорят о том, как сложился мотив Воскресения Христова в живописи, как менялись детали и акценты, как кристаллизовалось главное. Но более всего будет интересен взгляд художников 20 века, когда рушилась, запрещалась и отмирала традиционная вера, менялось религиозное сознание, когда мир выворачивался наизнанку со всеми привычными ценностями. И всё же, из глубины души и сознания выплывали наружу образы Воскресения и раскрывались новыми видениями и трактовками. Разберут произведения Рафаэля, Пьеро делла Франческа и русских иконописцев, чтобы продемонстрировать классический взгляд, и подробно проанализируют картины В.Кандинского, М.Шагала, С.Дали, видеоарт Биллы Виолы, чтобы отметить оригинальность и яркость новизны в видении традиционного сюжета. Кроме того, поговорят о проблеме симулякра, или подмене смысла, который проявился в советском искусстве, когда религия была под запретом, и к чему это привело. О лекторе: Наталья Михайловская — искусствовед, культуролог. Преподаватель истории искусства и истории дизайна. Автор лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы». Экскурсовод проекта «Москва которой нет», автор цикла экскурсий под названием «Московский фаланстер». Угощения включены в стоимость.

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