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Пасхальный Coffee Morning Club

Special, улица Большая Якиманка, 32

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Холодный кофе, битва яйцами, диджейский сет — всё для перезагрузки без усталости. Главная ценность: баланс между активностью и чиллом. Утро, после которого хочется жить, а не спать. Утренняя воскресная тусовка с кофе, пасхальной выпечкой и лёгкой музыкой. Welcome drink — холодный фильтр. На входе всех гостей ждёт бесплатный освежающий фильтр — лёгкий старт, чтобы пробудиться и вписаться в атмосферу. Диджей-сет в чилл-атмосфере. Будет звучать нежный инди-хаус — для тех, кто любит подвигаться, но без вечерней суеты. Кекс-куличи и пасхальные яичные бои. Испекут пасхальные кексы-куличи, а самым смелым предложат сразиться в яичных боях. Победитель заберёт с собой большой домашний кулич. Веранда под открытым небом. Если погода не подведёт — часть мебели вынесут на улицу, чтобы добавить немного воздуха и солнца в этот весенний день. Регистрируйся, зови друзей — будет легко, весело и бодро. Участие бесплатное, необходима регистрация.

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