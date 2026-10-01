ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Парная йога + кино

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В этот вечер объединят два формата в один — практику и кино. Начнёшь с часа парной йоги: можно прийти с молодым человеком, подругой или любым близким человеком, с которым хочется провести этот вечер. Практика построена на взаимодействии, поддержке и движении вдвоём. Параллельно на большом экране будет идти фильм «Мужчина и женщина» Клода Лелуша — французская романтическая драма 1966 года. История случайной встречи Анн и Жан-Луи постепенно превращается в историю новой любви. После практики можно будет устроиться поудобнее, заказать что-нибудь из меню ресторана и продолжить смотреть фильм уже в более расслабленном формате. На площадке будет место для переодевания, но рекомендуется сразу приходить в удобной спортивной форме. Важно: 1 билет = 1 человек. Если придёшь вдвоём с кем-то, необходимо приобрести 2 билета. Сбор гостей в 19:30, в 20:00 — начало практики.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мужественность сегодня: между силой и уязвимостью
Выбор редакции
Мужественность сегодня: между силой и уязвимостью

Бесплатно

Поэтический вечер с вином и закусками
Выбор сообщества
Поэтический вечер с вином и закусками

от 2300₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Аромат заботы
Аромат заботы

3990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи