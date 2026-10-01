В этот вечер объединят два формата в один — практику и кино. Начнёшь с часа парной йоги: можно прийти с молодым человеком, подругой или любым близким человеком, с которым хочется провести этот вечер. Практика построена на взаимодействии, поддержке и движении вдвоём. Параллельно на большом экране будет идти фильм «Мужчина и женщина» Клода Лелуша — французская романтическая драма 1966 года. История случайной встречи Анн и Жан-Луи постепенно превращается в историю новой любви. После практики можно будет устроиться поудобнее, заказать что-нибудь из меню ресторана и продолжить смотреть фильм уже в более расслабленном формате. На площадке будет место для переодевания, но рекомендуется сразу приходить в удобной спортивной форме. Важно: 1 билет = 1 человек. Если придёшь вдвоём с кем-то, необходимо приобрести 2 билета. Сбор гостей в 19:30, в 20:00 — начало практики.