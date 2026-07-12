Парк и лес в одной прогулке недалеко от Москвы. Начнётся маршрут с искусства под открытым небом по мотивам произведений знаменитого авангардиста, здесь искусство и природа переплетаются и дополняют друг друга. Один из плюсов маршрута — недалеко от Москвы, а с платформы участники сразу углубятся в сосны, никаких тебе промзон и прочего. Затем перейдёшь в Ромашковский лес и тут будет обед — разведут костёр и приготовят сытное постное лакомство. Запьёim всё это иван-чаем с фруктами. После хорошей лесной прогулки есть что обсудить, в конце концов, не зря здесь ходил Малевич и вдохновлялся. Из парка перейдёшь в менее благоустроенную, но в более природную зону. Ты когда-нибудь слышал про искусство «лесных ванн»? Это японская практика, обоснованная научно с красивым названием «синрин-йоку». Она снижает уровень кортизола и адреналина, частоту пульса и артериальное давление, а также повышают активность парасимпатической нервной системы. Всё это способствует уменьшению тревоги и стресса и облегчает состояние при сердечно?сосудистых заболеваниях и депрессиях. Старт маршрута в 9:59 на остановке Раздоры. Электричка от Белорусского вокзала в 9:28 Окончание около 17:00, на станции Ромашково Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».