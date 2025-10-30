Песни солнца и любви: путешествие по трём европейским столицам. Погрузись в волшебную атмосферу Европы через уникальный музыкальный вечер, где звучат сердца трёх великих культур — Италии, Франции и Испании. Этот концерт — путешествие по живописным улицам Рима, романтичным променадам Парижа и страстным ритмам Мадрида. В каждом аккорде и каждой мелодии оживают легенды, любовь и страсть, передаваемые через песни, ставшие символами этих удивительных стран. Программу представят три талантливые певицы, каждая из которых привнесет свою уникальную атмосферу и мастерство. Марья Суровцева, обладательница нежного голоса и глубокого артистизма, откроет концерт французским блоком. Она исполнит знаковые шедевры французского шансона, включая такие классические композиции, как «La Vie en Rose» и «Ne me quitte pas». Следом за ней на сцену выйдет Мила Динерштейн, которая с нежностью и страстью исполнит испанские хиты. В её репертуаре будут как зажигательные фламенко, так и лирические баллады и танцевальная латина. Зрители смогут насладиться такими песнями, как «Besame Mucho» и «Oye como va», которые перенесут их в солнечный мир. Завершит вечер Елена Липаева, чьё исполнение итальянских мелодий наполнит зал теплом и страстью. Елена порадует публику такими бессмертными хитами, как «Volare» и «Soli». Её мощный голос и харизма создадут незабываемую атмосферу, наполнив сердца слушателей любовью к итальянской культуре.