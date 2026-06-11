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Парфюмерная симфония на крыше

МазалТов, Мясницкая улица, 13с11

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Этот вечер объединит звук, аромат и эмоции в едином пространстве. Необычный формат — диалог великих парфюмерных домов и классической музыки. Пятнадцать ароматов станут пятнадцатью главами, а музыкальные произведения Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова и современных композиторов их внутренним голосом. Ты отправишься в путешествие по изысканным ароматам под аккомпанемент виолончели и фортепиано. Ароматы великих парфюмерных домов — DIOR, Francis Kurkdjian, Marc-Antoine Barrois, Amouage, Guerlain — раскроются в тонком диалоге с музыкой Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова и современных композиторов, произведения которых бережно подобраны к истории каждого аромата. Есть вечера, которые невозможно описать одним словом — потому что они обращаются сразу ко всем чувствам. Этот — именно такой. Перед тобой — не просто концерт и не просто лекция, а тонко выстроенное путешествие сквозь время и состояния. Пятнадцать ароматов — как пятнадцать глав, пятнадцать музыкальных произведений — как их внутренний голос. Этим вечером ты узнаешь: — Истории о том, как появилась парфюмерия и благодаря кому начала развиваться — Где продавались первые флаконы и почему они способны были излечить все болезни — Какими ароматами вдохновлялись великие композиторы, такие как Чайковский, Рахманинов и Шопен — Ноты каких цветов композиторы зашифровывали в своих музыкальных произведениях — Какие духи сейчас самые актуальные и многое другое Для наших пользователей есть промокод «КАВЕР» на скидку 10 % :)

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