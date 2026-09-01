ОчереднОЙ, второй фестиваль панкА и УГАРа. Только громкая музыка, слэм, стейдж дайвинг и серкл пит. Музыкальное сопровождение от групп: Винтовка (Рыбинск); Басист Газманова (Зеленоград); Pankinston (Домодедово); Целевая Аудитория (Люберцы); Рукопашка (Москва); Поддержи панк сцену.