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ОчереднОЙ, второй фестиваль панкА и УГАРа. Только громкая музыка, слэм, стейдж дайвинг и серкл пит. Музыкальное сопровождение от групп: Винтовка (Рыбинск); Басист Газманова (Зеленоград); Pankinston (Домодедово); Целевая Аудитория (Люберцы); Рукопашка (Москва); Поддержи панк сцену.
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