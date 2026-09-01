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Панк Угар Фест

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

ОчереднОЙ, второй фестиваль панкА и УГАРа. Только громкая музыка, слэм, стейдж дайвинг и серкл пит. Музыкальное сопровождение от групп: Винтовка (Рыбинск); Басист Газманова (Зеленоград); Pankinston (Домодедово); Целевая Аудитория (Люберцы); Рукопашка (Москва); Поддержи панк сцену.

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