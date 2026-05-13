Музейная арт-терапия, на которой ты будешь исследовать себя через форму, линию и цвет, создавая «воображаемый автопортрет» — не фотографическое сходство, а визуальный образ внутреннего «я». Что тебя ждёт: — знакомство с принципами кубизма; — мягкая арт-терапевтическая практика – рисование акрилом на холсте; — разбор образов, которые рождаются во время творчества. Ведущая: Ксения Ушакова — психоаналитический психолог, арт-терапевт, медиатор, член Национальной арт-терапевтической ассоциации, автор телеграм-канала «ОБРАЗ.СИМВОЛ.СЛОВО».