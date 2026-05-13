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Палитра моего «Я»: погружение в бессознательное

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Музейная арт-терапия, на которой ты будешь исследовать себя через форму, линию и цвет, создавая «воображаемый автопортрет» — не фотографическое сходство, а визуальный образ внутреннего «я». Что тебя ждёт: — знакомство с принципами кубизма; — мягкая арт-терапевтическая практика – рисование акрилом на холсте; — разбор образов, которые рождаются во время творчества. Ведущая: Ксения Ушакова — психоаналитический психолог, арт-терапевт, медиатор, член Национальной арт-терапевтической ассоциации, автор телеграм-канала «ОБРАЗ.СИМВОЛ.СЛОВО».

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