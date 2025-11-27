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Palestrina. Electronic Party

Особняк Смирнова, Тверской бульвар, 18с

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10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Palestrina electronic party — музыкальный эксперимент в историческом Доме Смирнова на Тверском бульваре. Особняк, построенный в начале XX века по проекту архитектора Фёдора Шехтеля, — памятник стиля модерн. Его интерьеры с мозаикой, витражами и резьбой по дереву сохранились до наших дней, а некогда он принадлежал купцу Павлу Смирнову, наследнику знаменитой династии. В этот вечер классика встретится с электроникой в уникальных декорациях старинного дома. Программа начнётся с атмосферного даунтемпо-сета MATTGENE, после чего хор и оркестр Palestrina соединятся с его музыкой. Главный акцент вечера — закрытая презентация нового EP Close to Monday и Palestrina с живым выступлением, которое прозвучит впервые. Ночь продолжит хэдлайнер — Антон Севидов (Tesla Boy) со своим фирменным DJ-сетом. Финал — техно-вибрации BetLon.

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