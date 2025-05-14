ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Палачи

O'Donoghue's Pub
ул. Пятницкая, 29

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Действие черной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 1965 году, когда в Великобритании отменили смертную казнь. Главный герой — бывший палач Гарри — открыл небольшой паб и теперь ведет тихую жизнь. Каждый день он развлекает публику своего заведения шутками на темы политики, расизма и вспоминает былые времена своей яркой профессиональной карьеры. Стать главной достопримечательностью небольшого скучного городка Гарри мешает его конкурент — Альберт Пьерпойнт, который в свое время вздернул на виселице в 2 раза больше людей. В день отмены смертной казни, кроме постоянных гостей, в пабе оказывается репортер местной газеты, чтобы взять интервью у бывшего «слуги короны» и загадочный молодой человек по имени Муни, гость из Лондона. Непрошеный гость вступает в полемику Гарри о судебных ошибках и о том, как просто исполнитель наказания превращается в хладнокровного убийцу. Смертная казнь отменена и Гарри даже не подозревает, как скоро он вернется к любимой профессии. Ты станешь посетителем паба Гарри, поднимешь бокал за отмену смертной казни, засвидетельствуешь незаконную казнь и окажешься её соучастником.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста