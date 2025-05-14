Действие черной комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха происходит в 1965 году, когда в Великобритании отменили смертную казнь. Главный герой — бывший палач Гарри — открыл небольшой паб и теперь ведет тихую жизнь. Каждый день он развлекает публику своего заведения шутками на темы политики, расизма и вспоминает былые времена своей яркой профессиональной карьеры. Стать главной достопримечательностью небольшого скучного городка Гарри мешает его конкурент — Альберт Пьерпойнт, который в свое время вздернул на виселице в 2 раза больше людей. В день отмены смертной казни, кроме постоянных гостей, в пабе оказывается репортер местной газеты, чтобы взять интервью у бывшего «слуги короны» и загадочный молодой человек по имени Муни, гость из Лондона. Непрошеный гость вступает в полемику Гарри о судебных ошибках и о том, как просто исполнитель наказания превращается в хладнокровного убийцу. Смертная казнь отменена и Гарри даже не подозревает, как скоро он вернется к любимой профессии. Ты станешь посетителем паба Гарри, поднимешь бокал за отмену смертной казни, засвидетельствуешь незаконную казнь и окажешься её соучастником.