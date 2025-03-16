Паб, названный в честь старейшего дублинского заведения. Тем самым создатели московского O’Donoghue’s отдали дань старшему брату, который работает в Ирландии с 1789 года. В пабе четыре зала: барная стойка, зона со сценой для проведения концертов, кухня и секция для дегустации виски. Фасад здания полностью повторяет облик ирландского аналога. Интерьер выполнен с соблюдением всех традиций жанра: массивная деревянная мебель, на стенах обои традиционного темно-зелёного цвета, столы отделены перегородками. В меню множество закусок (рёбра, крылышки, кесадилья), бургеров и стейков, горячих блюд на любой вкус. Попробовать здесь можно теленка с картофельным кремом, глазированные ребра кабана или блюдо «Фиш энд чипс», без которого не обходится ни одна посиделка в ирландском пабе. В пивной карте около 25 сортов из Британии, Бельгии, Чехии, Голландии. https://odpub.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС-ВС: 12:00-00:00 Пятница: 12:00-06:00
Карта места...
Комментарии
Периодически хожу сюда на стендап, буквально на днях тоже была, нравится)
Пользователь №40348526 мая 2023, 05:03
Все супер! Еда вкусная,пиво ароматное,официанты вежливые,место аутентичное!
Отличное место