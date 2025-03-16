  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

O'Donoghue's Pub

Москва, ул. Пятницкая, 29

Телефон

ВКонтакте

Паб, названный в честь старейшего дублинского заведения. Тем самым создатели московского O’Donoghue’s отдали дань старшему брату, который работает в Ирландии с 1789 года. В пабе четыре зала: барная стойка, зона со сценой для проведения концертов, кухня и секция для дегустации виски. Фасад здания полностью повторяет облик ирландского аналога. Интерьер выполнен с соблюдением всех традиций жанра: массивная деревянная мебель, на стенах обои традиционного темно-зелёного цвета, столы отделены перегородками. В меню множество закусок (рёбра, крылышки, кесадилья), бургеров и стейков, горячих блюд на любой вкус. Попробовать здесь можно теленка с картофельным кремом, глазированные ребра кабана или блюдо «Фиш энд чипс», без которого не обходится ни одна посиделка в ирландском пабе. В пивной карте около 25 сортов из Британии, Бельгии, Чехии, Голландии. https://odpub.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС-ВС: 12:00-00:00 Пятница: 12:00-06:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

Аватар
Yara
18 февраля 2024, 05:26

Отличное место

Аватар
Нина
29 декабря 2023, 22:16

Периодически хожу сюда на стендап, буквально на днях тоже была, нравится)

П№
Пользователь №403485
26 мая 2023, 05:03

Все супер! Еда вкусная,пиво ароматное,официанты вежливые,место аутентичное!

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста