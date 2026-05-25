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Паблик-ток «Тревожусь, следовательно, существую?»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Будут обсуждать, как тревожность стала диагнозом эпохи. Век тревожности, фоновая тревога, тревожное расстройство — этих слов сегодня едва ли не больше, чем «здравствуйте». Тревога стала универсальным диагнозом эпохи. Но что, если она и есть наша норма, а попытка от неё избавиться противоречит человеческой природе? Психологи разбирают тревогу на механизмы: вот лимбическая система, вот когнитивные искажения, вот техники саморегуляции. Философы задают другой вопрос — а зачем человеку вообще быть спокойным? От Кьеркегора до Хайдеггера тревога рассматривалась не как сбой, а как способ человека встретиться с собой и с фактом собственного существования. О чём поговорят: — Почему XXI век назвали веком тревожности и насколько это справедливо — Тревога как симптом и тревога как условие быть человеком: где проходит граница — Что говорят о тревоге Будда, Кьеркегор, Ницше, Фрейд и Хайдеггер — и зачем это знать в 2026 году — Помогают ли деньги, власть и технологии справиться с тревогой — Что делать, если тревога не уходит: практический инструментарий Спикеры: Анна Макарчук — кандидат психологических наук, директор Центра толерантности Еврейского музея, эксперт в области когнитивных искажений Андрей Гасилин — кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, научный редактор книги «Тревожность. Философское руководство» Участие бесплатное, но регистрация обязательна.

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