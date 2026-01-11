Арт-бранч с авторской лекцией и созданием картины акрилом. Погрузишься в мир Виктора Васнецова — великого русского художника, чьи полотна стали воротами в мир сказок и былин. Его картины — это не просто сюжеты, а сама русская душа, полная тайн, магии дремучих лесов и богатырской силы. Они вызывают щемящее чувство и вдохновляют до мурашек. На лекции расскажут: — Путь к сказке: как выпускник духовной семинарии стал главным «сказочником» русской живописи и создателем нового эпического жанра. — Магия реальных мест: где Васнецов искал вдохновение для своих дремучих лесов и как подмосковное Абрамцево стало колыбелью «русского стиля». — Тайны богатырей и героев: кого художник использовал в качестве моделей для Ильи Муромца и Ивана-царевича. — Загадочная русская душа: скрытые смыслы и поэзия его лирических пейзажей, от которых захватывает дух. Творческая часть Под руководством ведущей ты сможешь создать свой шедевр. Можно выбрать картину Васнецова, которая тебе нравится, или воплотить собственную идею в его уникальном сказочно-эпическом стиле. Опыт не обязателен: художница поможет каждому участнику создать картину, которой он останется доволен. Всего 8 мест. В стоимость входят все материалы для творчества и депозит в размере 700 рублей на еду и напитки. Вопросы и запись — в тг.