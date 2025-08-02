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Ожившие саундтреки на панорамной крыше

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6700₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

На крытой панорамной крыше известный электро-оркестр ворвётся в твоё сердце саундтреками, ставшими легендами кино: «Шерлок», «Миссия невыполнима», «Матрица», «Реквием по мечте» и не только. Самые культовые, захватывающие и взрывные треки — вживую, сквозь мерцание сотен свечей и стеклянную панораму вечернего города. Imperia Music Band — инструментальный электро-проект и один из лучших струнных коллективов страны. Артисты выступают в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.

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