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Ойстерфест: чемпионат по открыванию устриц

Баунс
Ямского Поля 3-я ул, д 2, корп 6

Начало:

Завершение:

от 8000₽ до 25000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Крупнейший устричный фестиваль. Дмитрий Шенгерский (РТК Наутилус) и Регина Борисова (ТГК Тележка с устрицами) приглашают. Широкий выбор устриц разных регионов на одном мероприятии. Главное событие — соревнование по скорости и мастерству открывания устриц. В нем примут участие экайе из ресторанов всей страны. Зрители смогут поддержать представителя своего любимого ресторана, пообщаться с экспертами, устричными фермерами, поставщиками, шеф-поварами и экайе, насладиться вкусом свежих моллюсков. Винное и пивное сопровождение Фестиваля от производителей и импортеров. Гастрономические дегустации, живая музыка, конкурсы и лотереи, знакомства и танцы.

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