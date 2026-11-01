Крупнейший устричный фестиваль. Дмитрий Шенгерский (РТК Наутилус) и Регина Борисова (ТГК Тележка с устрицами) приглашают. Широкий выбор устриц разных регионов на одном мероприятии. Главное событие — соревнование по скорости и мастерству открывания устриц. В нем примут участие экайе из ресторанов всей страны. Зрители смогут поддержать представителя своего любимого ресторана, пообщаться с экспертами, устричными фермерами, поставщиками, шеф-поварами и экайе, насладиться вкусом свежих моллюсков. Винное и пивное сопровождение Фестиваля от производителей и импортеров. Гастрономические дегустации, живая музыка, конкурсы и лотереи, знакомства и танцы.